Книжный поезд прибыл в Нижний Новгород 5 августа. Фото: Группа «Книжные маяки России» во «ВКонтакте».

Книжный поезд прибыл в Нижний Новгороде утром 5 августа. Об этом сообщили организаторы.

Книжная экспедиция стартовала 3 августа от Московского вокзала Санкт-Петербурга. Пассажирами поезда стали писатели, ученые, предприниматели, актеры, журналисты и библиотекари. Путешественники проедут через 14 городов, в которых пройдёт серия однодневных фестивалей «Книжные маяки России».

По ходу следования, к поезду будут присоединяться другие участники, а конечной точкой станет город Владивосток.

Движения «Книжные маяки России» проходит с 1 по 20 августа на базе социальных медиа библиотек, книжных магазинов, культурных центров регионов, находящихся в стороне от маршрута Книжной Экспедиции по всей России. Всего в рамках фестиваля по всей России пройдут более 300 мероприятий.