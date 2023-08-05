Концерт группы «АлоэВера» отменили на фестивале в Нижнем Новгороде Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Выступление группы «АлоэВера» (нежелательная на территории РФ) отменили в рамках фестиваля «Комната в овраге», который состоится в Нижнем Новгороде сегодня. Об этом сообщили организаторы мероприятия в социальных сетях.

Как отмечается, несмотря на эти изменения, концерт все же состоится. Для посетителей выступят другие артисты, проведут мастер-классы и лекции, также всех будет ждать фудкорт и игры на свежем воздухе. Организаторы добавили, что будут очень ждать гостей на фестиваль.

- Но если не сможете или не захотите, то билеты можно вернуть на TimePad в полном объёме, - подчеркнули в сообщении.