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НовостиОбщество5 августа 2023 12:07

Концерт группы «АлоэВера» отменили на фестивале в Нижнем Новгороде

Фестиваль пройдет 5 августа
Елизавета КОПЫЛОВА
Концерт группы «АлоэВера» отменили на фестивале в Нижнем Новгороде

Концерт группы «АлоэВера» отменили на фестивале в Нижнем Новгороде

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Выступление группы «АлоэВера» (нежелательная на территории РФ) отменили в рамках фестиваля «Комната в овраге», который состоится в Нижнем Новгороде сегодня. Об этом сообщили организаторы мероприятия в социальных сетях.

Как отмечается, несмотря на эти изменения, концерт все же состоится. Для посетителей выступят другие артисты, проведут мастер-классы и лекции, также всех будет ждать фудкорт и игры на свежем воздухе. Организаторы добавили, что будут очень ждать гостей на фестиваль.

- Но если не сможете или не захотите, то билеты можно вернуть на TimePad в полном объёме, - подчеркнули в сообщении.