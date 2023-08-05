Офф-прайс магазин Familia открывает самый большой магазин в Нижнем Новгороде

Самый большой офф-прайс магазин Familia открывается в Нижнем Новгороде. Фото: официальный сайт магазина Familia.

Сеть офф-прайс магазинов Familia открывает в Нижнем Новгороде самый большой магазин. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как отмечается, магазин открылся в торговом центре «Небо» на 0 этаже. Открытие состоялось 5 августа. Всех посетителей 5 и 6 августа в честь запуска магазина ждет дополнительная скидка в размере 10%.

В самом магазине представлены более 5000 брендов, а скидки могут достигать до 85%.

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