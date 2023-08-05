Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 августа 2023 11:27

Офф-прайс магазин Familia открывает самый большой магазин в Нижнем Новгороде

Он располагается в ТРЦ «Небо» на 0 этаже
Елизавета КОПЫЛОВА
Самый большой офф-прайс магазин Familia открывается в Нижнем Новгороде. Фото: официальный сайт магазина Familia.

Самый большой офф-прайс магазин Familia открывается в Нижнем Новгороде. Фото: официальный сайт магазина Familia.

Сеть офф-прайс магазинов Familia открывает в Нижнем Новгороде самый большой магазин. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как отмечается, магазин открылся в торговом центре «Небо» на 0 этаже. Открытие состоялось 5 августа. Всех посетителей 5 и 6 августа в честь запуска магазина ждет дополнительная скидка в размере 10%.

В самом магазине представлены более 5000 брендов, а скидки могут достигать до 85%.

Напомним, недавно корреспондент «Комсомолки» рассказа о том, как собраться первоклассника в школу и не разориться.