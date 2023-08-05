Нижегородского сотрудника МЧС оштрафовали за хищение более 931 тысячи рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Главу Спецуправления федеральной противопожарной службы МЧС оштрафовали за хищение свыше 931 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ региона, 5 августа.

По информации ведомства, в период с 2017 по 2021 год начальник нижегородской противопожарной служба получал денежные выплаты за подтверждение спортивного разряда по служебно-прикладному виду спорта. Их размер составил 60% от должностного оклада.

Приговором суда ему назначили наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, незаконно присвоенные бюджетные деньги, он вернул государству в полном объеме.