Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 августа 2023 10:39

Нижегородского сотрудника МЧС оштрафовали за хищение более 931 тысячи рублей

Он заплатит штраф и уже компенсировал ущерб в полном размере
Елизавета КОПЫЛОВА
Нижегородского сотрудника МЧС оштрафовали за хищение более 931 тысячи рублей

Нижегородского сотрудника МЧС оштрафовали за хищение более 931 тысячи рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Главу Спецуправления федеральной противопожарной службы МЧС оштрафовали за хищение свыше 931 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ региона, 5 августа.

По информации ведомства, в период с 2017 по 2021 год начальник нижегородской противопожарной служба получал денежные выплаты за подтверждение спортивного разряда по служебно-прикладному виду спорта. Их размер составил 60% от должностного оклада.

Приговором суда ему назначили наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, незаконно присвоенные бюджетные деньги, он вернул государству в полном объеме.