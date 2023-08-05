IX фестиваль «Русские крылья» пройдет в Чкаловске 12 августа. Фото: Институт развития городской среды.

IX фестиваль скоростей «Русские крылья» пройдет в Чкаловске 12 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отмечается, учредителями станут региональное правительство и администрация города Чкаловска. Почетными гостями фестиваля будут потомки знаменитых нижегородцев - Валерия Чкалова и Ростислава Алексеева.

Для гостей подготовили авиашоу «Запредельный пилотаж» с участием семикратной чемпионки мира по высшему пилотажу, заслуженного мастера спорта России Светланы Капаниной. Также будет водный марш-парад скоростных судов «На стыке двух стихий», турниры по боксу и салют. Участники фестиваля смогут побывать на «НеОБЫЧАЙной поляне», устроить «Пикник на Волге», попробовать «Еду по-чкаловски».

Главная сцена разместиться на пристани в Чкаловске.