Собственник участка на Нижневолжской набережной выступил против строительства паркинга Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Владелец участка на Нижневолжской набережной выступил против строительства многоуровневой парковки недалеко от Нижегородского кремля. Об этом сообщат GipperNN.

Напомним, ранее стало известно, что со временем от парковки автомобилей внутри стен крепости планируется вовсе отказаться. В связи с этим прорабатывается вопрос о создании парковки вне стен Кремля, но в пешей доступности.

Подземно-надземную парковку планируют построить западнее здания №1В по Нижневолжской набережной, в котором расположены ресторан Monet и концертный зал Premio. Представитель ООО «Весенние инвестиции» — собственник смежной площадки, принял участие в обсуждении и высказался против строительства паркинга.

Он отметил, что земля расположена на исторической территории. Кроме того, рядом находятся ОКН «Красные казармы» и памятник Петру I, здесь проходит Кремлевский бульвар. Локацию видно с Чкаловской лестницы и с площади у Вечного огня.

Собственник считает, что здесь не место для строительства гаражей. Комиссия по проведению слушаний посчитала нужным учесть аргументы собственника земли, поэтому вопрос отложили.