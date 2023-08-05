Тело мужчины нашли на Горьковском водохранилище 5 августа Фото: Иван Макеев

Тело утонувшего мужчины нашли на Горьковском водохранилище 5 августа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Как отмечается, сообщение о произошедшем поступило в 00:10 5 августа. Очевидцы достали из воды тело 40-летнего мужчины. Происшествие на воде случилось в поселке Сокольский.

Напомним, ранее стало известно, что 39 нижегородцев утонули с начала купального сезона в 2023 году. Среди утонувших было пятеро детей. 16 человек удалось спасти.