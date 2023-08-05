Пьяный полицейский Пильнинского района сбил 14-летнего подростка

Пьяный полицейский сбил 14-летнего подростка, который ехал на мопеде в Нижегородской области Фото: Виктор Гусейнов

Пьяный сотрудник полиции Пильнинского района сбил 14-летнего подростка, который ехал на мопеде в селе Лопатино. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации ведомства, инцидент произошел 4 августа в 20:30 по улице Ивлиева, у дома №8 в селе Лопатино, Сергачского района. 52-летний полицейский, который находился за рулем автомобиля Ниссан, решил пойти на обгон. В результате произошло столкновение с мопедом, за рулем которого находился 14-летний подросток.

Как отмечается, у мальчика не было прав. Он получил травмы и был доставлен в больницу. Сотрудники ГИБДД в отношении виновника ДТП составили протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».

Кроме того, в ГУ МВД России по Нижегородской области проведут проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Также сотрудник полиции будет уволен и понесет наказание в соответствии с законодательством.