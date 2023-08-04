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НовостиОбщество4 августа 2023 17:41

Два электрогенератора планируют установить в ЖК «Окский берег» и поселке Кудьма

Это может решить проблему с отключением электричества в непогоду
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Два электрогенератора планируют установить в ЖК «Окский берег» и поселке Кудьма.

Два электрогенератора планируют установить в ЖК «Окский берег» и поселке Кудьма.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два электрогенератора планируют установить в ЖК «Окский берег» и поселке Кудьма Нижегородской области. Об этом 4 августа в ходе прямого эфира рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

К мэру обратились с просьбой решить проблему с отключением электричества в Кудьме. Жители Новинок и Кудьмы во время ливней и сильного ветра остаются без света и воды. Это связано с обрывом линий электропередач, в результате чего и водопроводная станция лишается питания.

Юрий Шалабаев отметил, что в ЖК «Окский берег» и поселке Кудьма появятся электрогенераторы. Кроме того, уже сейчас энергетики «Нижновэнерго» прокладывают изолированный провод для надежности электросетей.

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