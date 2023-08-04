Ремонт Зеленского съезда и улицы Широкой заканчивают в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева
Ремонт Зеленского съезда и улицы Широкой в Нижнем Новгороде подходит к концу. В ближайшие дни подрядчик доделает разметку и установит знаки. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города Юрий Шалабаев.
Так как движение на дорогах Зеленского съезда и улицы Широкой одно из самых интенсивных в городе, ремонт старались завершить как можно быстрее. Например, значительный участок съезда отремонтировали за одну ночь, полностью перекрыв движение.
Кроме того, были обновлены и тротуары, а вдоль проезжей части на Зеленском съезде посеяли газон.
Кроме того, были обновлены и тротуары. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева
– Хорошо получились ранее благоустроенные центральные улица Минина, Варварская, Алексеевская, Похвалинский съезд, Нижне-Волжская набережная, поэтому тротуары на Зеленском и Широкой выложили плиткой в едином с этими улицами стиле, – отмечает Юрий Шалабаев.
Напомним, сквер у Серобусыгинского дома открыли после благоустройства на проспекте Октября в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
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