Ремонт Зеленского съезда и улицы Широкой заканчивают в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Ремонт Зеленского съезда и улицы Широкой в Нижнем Новгороде подходит к концу. В ближайшие дни подрядчик доделает разметку и установит знаки. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города Юрий Шалабаев.

Так как движение на дорогах Зеленского съезда и улицы Широкой одно из самых интенсивных в городе, ремонт старались завершить как можно быстрее. Например, значительный участок съезда отремонтировали за одну ночь, полностью перекрыв движение.

Кроме того, были обновлены и тротуары, а вдоль проезжей части на Зеленском съезде посеяли газон.

Кроме того, были обновлены и тротуары. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

– Хорошо получились ранее благоустроенные центральные улица Минина, Варварская, Алексеевская, Похвалинский съезд, Нижне-Волжская набережная, поэтому тротуары на Зеленском и Широкой выложили плиткой в едином с этими улицами стиле, – отмечает Юрий Шалабаев.

Напомним, сквер у Серобусыгинского дома открыли после благоустройства на проспекте Октября в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

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