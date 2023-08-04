Спасатели ищут человека в районе Мызинского моста в Нижнем Новгороде. Фото: Яндекс.Карты

4 августа в Нижнем Новгороде случилось происшествие на воде. Спасатели разыскивают человека в районе Мызинского моста. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

– В 17.00 поступило сообщение о происшествии на воде по адресу: Нижний Новгород, Мызинский мост, акватория реки Ока, – отмечают в ведомстве.

Поиски осуществляются сотрудниками аварийно-спасательного отряда Нижегородской области.

Напомним, с начала купального сезона в 2023 году утонули39 нижегородцев. Среди утонувших было пятеро детей. 16 человек удалось спасти. Всего в регионе произошло 44 происшествия на воде.

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