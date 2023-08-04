Инвесторам дадут участки под проекты в Нижегородской области на 2,7 млрд рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области Совет по земельным и имущественным отношениям одобрил выделение четырех участков под инвестиционные проекты. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Инвестпроекты будут реализованы на сумму 2,7 миллиарда рублей. Благодаря проектам появится 421 новое рабочее место.

Так, на Игумновском шоссе в Дзержинске возведут склад. Для этого будет предоставлен земельный участок площадью 146 квадратов.

А для расселения жителей аварийных домов в Ленинском районе построят многоквартирный дом.

Напомним, был одобрен земельный участок МКУ «ГлавУКС» площадью 4,7 тысячи квадратных метров, который расположен недалеко от дома №10 на улице Голубева.

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