Инвесторам дадут участки под проекты в Нижегородской области на 2,7 млрд рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижегородской области Совет по земельным и имущественным отношениям одобрил выделение четырех участков под инвестиционные проекты. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Инвестпроекты будут реализованы на сумму 2,7 миллиарда рублей. Благодаря проектам появится 421 новое рабочее место.
Так, на Игумновском шоссе в Дзержинске возведут склад. Для этого будет предоставлен земельный участок площадью 146 квадратов.
А для расселения жителей аварийных домов в Ленинском районе построят многоквартирный дом.
Напомним, был одобрен земельный участок МКУ «ГлавУКС» площадью 4,7 тысячи квадратных метров, который расположен недалеко от дома №10 на улице Голубева.
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