Иван Носков: «Мы намерены расширять возможности трудовой занятости учащихся»

Более 500 дзержинцев до 18 лет были трудоустроены в 2023 году в муниципальных учреждениях города. Школьники задействованы в проведении мелкого ремонта, уборке и содержании общественных пространств и парков, работе в школьных библиотеках, они ухаживают за зелеными насаждениями, высаживают саженцы, обрезают кустарники и обустраивают цветочные клумбы. Средняя зарплата ребят составляет 8 тыс. рублей в месяц.

«Трудоустройство и перспективы карьеры для молодежи – важные задачи администрации, – подчеркнул глава города Дзержинска Иван Носков. – Муниципальные учреждения ежегодно в период летних каникул трудоустраивают школьников, крупнейшие предприятия берут на практику студентов, которые после ее успешного прохождения могут получить высокооплачиваемую работу. Ребята приобщаются к труду и приобретают определенные профессиональные навыки, адаптируются в коллективе и учатся нести ответственность. Поэтому мы намерены расширять возможности трудовой занятости учащихся».

В составе трудовых бригад в летний период школьники Дзержинска работали на базе 36 школ города. В МБУ «Город» и МУП «Экспресс» было трудоустроено 20 школьников. В обязанности юных помощников учреждения МБУ «Город» входит уборка мусора на общественных пространствах, сухой травы и листвы, обрезка кустарников и уход за зелеными насаждениями и другие несложные работы.

«Не первый год мы даем возможность школьникам поработать летом в составе основных бригад. Это не только подработка, но и воспитание любви и бережного отношения к своей малой Родине. Поработав с сотрудниками, ребята на практике узнают, какой это большой труд – содержать город в чистоте и порядке. Думаю, им самим, их друзьям и одноклассникам не придёт в голову намусорить, сорвать цветы с клумбы, сломать что-то в парке, – отметил директор МБУ «Город» Александр Ржавин. - Также в учреждении на сезонные работы трудоустраиваются студенты, которые выходят и в ночные смены, например, для полива зеленых насаждений».

На предприятии МУП «Экспресс», обеспечивающем работу общественного транспорта, ребята были заняты в архиве, заполняли документы по образцам и выполняли посильную работу в депо.

Средняя зарплата ребят составляет 8 тысяч рублей в месяц

«Не секрет, что предприятия, занимающиеся общественными перевозками, испытывают в последние годы нехватку специалистов. Мы надеемся, что сегодняшние школьники и студенты заинтересуются работой предприятия и выберут его в качестве места работы в будущем, – поделилась директор МУП «Экспресс» Наталья Садкова. – Те, кому исполнилось 18 лет, с удовольствием пробуют себя в качестве помощников автослесарей в нашей ремонтной мастерской. Регулярно мы принимаем на практику студентов с возможностью дальнейшего трудоустройства из Дзержинского технического колледжа, индустриального коммерческого техникума, а также Дзержинского филиала РАНХиГС по специальностям слесарь-сантехник, электрик, специалист по ремонту и обслуживанию двигателей».

Напомним, в 2023 году из бюджета города выделено более 5,5 млн рублей на выплату зарплаты школьникам, занятым в летний период в муниципальных соцучреждениях Дзержинска. Помимо школ, подростки работают в молодежных центрах «Созвездие» и «Отечество» и во Дворце культуры химиков.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска