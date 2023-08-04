«Сапсаны» не вернутся на нижегородское направление в ближайшее время

Перенос состава на нижегородское направление необходимо будет компенсировать на петербуржском. Фото: Иван МАКЕЕВ

Скоростные поезда «Сапсан» в ближайшее время не будут курсировать по маршруту «Москва-Нижний Новгород». Об этом сообщил начальник ГЖД Сергей Дмитриевский в рамках пресс-конференции 3 июля.

По его словам, вопрос состоит в рациональности использования этих поездов. Так, между Москвой и Нижним Новгородом мало участков, где поезд может проходить со скоростью 200 километров в час. В основном он сможет набирать до 160 километров в час, при том что расстояние сравнительно меньше, чем до Санкт-Петербурга. При этом на петербуржском направлении есть 10 участков, где железнодорожный транспорт может разгоняться до 250 километров в час. Таким образом, отправление «Сапсана» в Нижний Новгород не видится рациональным решением. Кроме того, перенос даже одного состава на нижегородское направление необходимо будет компенсировать на петербуржском. При этом радикального решения нет, компания продолжает рассматривать различные варианты улучшения работы на востребованном направлении «Москва-Нижний Новгород».

Ранее сообщалось, что на этом маршруте в 2024 году могут запустить двухэтажный поезд.