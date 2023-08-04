21 площадку утвердили в Нижнем Новгороде для уличных артистов

21 площадку утвердили в Нижнем Новгороде для выступлений уличных артистов. Фото: АНО «Центр 800»

В Нижнем Новгороде для уличных артистов утвердили 21 площадку. Об этом сообщается в постановлении на сайте городской администрации.

Теперь музыкальные, литературные, танцевальные и другие уличные выступления в городе станут согласованными. Чтобы продемонстрировать свое творчество на улицах Нижнего Новгорода артистам необходимо будет оставить заявку на цифровой платформе. В заявке должны учитываться дата и время выступления, в соответствии с допустимым уровнем шума, а также количеством участников коллектива, в зависимости от размера площадки для выступления.

Всего была утверждена 21 площадка для уличных выступлений. Среди них 9 зон для музыкантов без звукоусиливающего оборудования и 9 со звукоусиливающим оборудованием, а также три площадки для ростовых кукол.

Напомним, инициативой регламентировать работу уличных артистов в Нижнем Новгороде ранее делился мэр города Юрий Шалабаев.

КОНКРЕТНО:

Перечень площадок для уличных выступлений на открытых площадках.

Зона для музыкантов без звукоусиливающего оборудования

1. улица Большая Покровская, от 4 до 7 квадратных метров – возле дома № 39б по улице Большая Покровская;

2. улица Большая Покровская, до 3 квадратных метров – возле дома № 29 по улице Большая Покровская;

3. улица Большая Покровская, до 3 квадратных метров – возле дома № 30а по улице Большая Покровская;

4. улица Большая Покровская, до 3 квадратных метров – возле дома № 18 по улице Большая Покровская;

5. Большая Покровская, до 3 квадратных метров – возле дома № 1/1 по улице Большая Покровская;

6. улица Большая Покровская от 4 до 7 квадратных метров – возле дома № 17 улица Большая Покровская (драмтеатр);

7. Большая Покровская, до 3 квадратных метров – возле дома № 52 по улице Большая Покровская;

8. Нижневолжская набережная, от 4 до 7 квадратных метров – возле дома № 15а по улице Нижневолжская набережная (Речной вокзал причал № 5);

9. Набережная Федоровского, от 4 до 7 квадратных метров – возле дома № 8 по Набережной Федоровского (площадка на склоне за памятником Максиму Горькому).

Зона для музыкантов со звукоусиливающим оборудованием

10. улица Большая Покровская, до 3 квадратных метров – возле дома № 22 по улице Большая Покровская;

11. Нижневолжская набережная, от 7 до 10 квадратных метров – возле памятника-катера «Герой»;

12. Нижневолжская набережная, от 7 до 10 квадратных метров – возле причала № 8;

13. Нижневолжская набережная, от 7 до 10 квадратных метров – напротив фабрики «Маяк»;

14. Нижневолжская набережная, от 7 до 10 квадратных метров – возле причала № 4;

15. Нижневолжская набережная, от 7 до 10 квадратных метров – напротив кафе «Плакучая ива», рядом с НТО селфи;

16. Окская набережная, от 4 до 7квадаратных метров – возле кафе «Берег»;

17. Окская набережная, от 7 до 10 квадратных метров – Возле надписи Стрелка верхний ярус

18. Окская набережная, от 4 до 7квадратных метров – возле Шуховских башен.

Зона для аниматоров (ростовых кукол)

19. улица Большая Покровская, до 3 квадратных метров – возле дома № 35а по улице Большая Покровская;

20. улица Большая Покровская, от 7 до 10 квадратных метров – возле дома № 7 по улице Большая Покровская;

21. Нижневолжская набережная, от 7 до 10 квадратных метров – возле причала №10 на Нижневолжской набережной.