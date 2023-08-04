Каркас крыши начали монтировать на строящейся ледовой арене в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

В Нижнем Новгороде начали монтировать каркас крыши над одной из тренировочных площадок строящейся ледовой арены. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Также губернатор отмечает, что монтаж кольцевой балки, которая нужна для установки кровли над главным полем стадиона, выполнен более чем на 50 процентов.

А к сборке кровли на ледовой арене строители приступили в середине июля. Тогда сообщалось, что монтаж металлоконструкций на стройплощадке ведут практически непрерывно.

Напомним, строительство третьего этажа ледового дворца началось в июне. Стадион в Нижнем Новгороде будет пятиэтажным, в нём разместится основная арена, тренировочный каток и площадка для кёрлинга.

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