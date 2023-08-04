Остановку «Улица Композитора Касьянова» приведут в порядок до 31 августа

Остановка. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Автобусную остановку «Улица Композитора Касьянова» Нижнего Новгорода приведут в порядок до 31 августа. Соответствующее заявление сделал мэр города Юрий Шалабаев во время прямого эфира 4 августа.

Как оказалось, через госуслуги поступила жалоба на плохое состояние остановочного павильона, находящегося рядом с ТЦ «Индиго» в Верхних Печерах. Затем обращение нижегородца поступило на онлайн-платформу под названием «Лобачевский», которая позволяет объединять данные из множества информационных систем в едином пространстве.

– Эта территория поставлена в план работ и будет приведена в нормативное состояние до 31 августа, – рассказал глава города.

Напомним, что два моста у больницы «Айболит» восстанавливают в Московском районе Нижнего Новгорода.