АО «Транснефть-Верхняя Волга» вошло в реестр социально ответственных работодателей нефтегазового сектора. ФОТО: ПАО "Транснефть"

АО «Транснефть – Верхняя Волга» вошло в реестр социально ответственных работодателей нефтяной, газовой промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации. На данный момент компания эксплуатирует более 6 тысяч километров нефте- и нефтепродуктопроводов на территории 13 регионов России,

Таким образом, Общероссийское отраслевое объединение работодателей нефтяной и газовой промышленности подтвердило лидерство компании в области социальной политики и поддержки кадрового потенциала.

По оценкам экспертов, социальный пакет предприятия – один из лучших в Нижегородской, Рязанской, Псковской областях, Республике Марий Эл и других регионах, на территории которых расположены объекты компании.

- В начале 2022 года компания утвердила обновленный коллективный договор, регулирующий социально-трудовые отношения, - рассказали в АО «Транснефть Верхняя Волга». - Новая редакция включает дополнительные по сравнению с действующим законодательством положения об условиях труда и его оплаты, гарантии и социальные льготы. Одним из изменений стало расширение мер по профилактике заболеваемости и поддержке здорового образа жизни сотрудников.

Всего для работников действуют более 30 мер поддержки. Социальная программа направлена на обеспечение безопасных и комфортных условий труда, здравоохранение, санаторно-курортное оздоровление, поддержку материнства и детства, организацию спортивного досуга, решение жилищных вопросов, материальную помощь работникам и пенсионерам.

- В течение 2022 года свыше 2,3 тысяч работников компании приняли участие в различных спортивных корпоративных мероприятиях, - рассказали на предприятии. - Среди них Спартакиада по 13 видам спорта, турниры по футболу, хоккею и волейболу.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» было признано лучшим предприятием Нижегородской области в работе по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также социальным инвестициям по итогам регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 2022 года.