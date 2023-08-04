Фестиваль творчества к 170-летию со дня рождения Шухова состоится в Дзержинске

Фестиваль творчества к 170-летию со дня рождения инженера Шухова состоится в Дзержинске

26 августа около Шуховской башни на Оке впервые состоится Фестиваль творчества «Стальные кружева Шухова», приуроченный к 170-летию со дня рождения Владимира Шухова – выдающегося российского инженера-конструктора, с именем которого связаны многие технические достижения конца XIX – начала ХХ веков.

С 17:00 до 19:30 гостей фестиваля ждут выступления музыкантов, экскурсия-променад «Гиперболоид инженера Шухова», пленерный концерт «Образ эпохи Шухова», выставка книг «Творения Шухова», мастер-класс «Рисуем башню на Оке», фотозона «В гостях у Шухова» и арт-площадка «Воздух». Финальным аккордом станет массовый флешмоб и зажжение иллюминации под гимн Шуховской башни.

До встречи около Шуховской башни на Оке 26 августа! Вход свободный.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска