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НовостиОбщество4 августа 2023 9:00

Больше 400 пожаров сухой травы произошло в Нижегородской области в 2023 году

Также с начала теплого сезона произошло 30 лесных пожаров
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Больше 400 пожаров сухой травы произошло в Нижегородской области в 2023 году.

Больше 400 пожаров сухой травы произошло в Нижегородской области в 2023 году.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С наступлением теплого сезона в Нижегородской области произошло больше 400 пожаров сухой травы и 30 лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

- По прогнозу синоптиков в эти выходные дни в регионе ожидается жаркая погода. Мы понимаем, что нижегородцам захочется посетить природу, - отметил государственный инспектор по пожарному надзору Сергей Воронин. - В связи с этим напоминаем, что в Нижегородской области действует противопожарный режим. В лесу и на прилегающих территориях запрещено разводить костры, пользоваться мангалами, сжигать мусор.

По данным МЧС, в целом ряде районов ожидается четвертый и пятый класс пожарной опасности в лесах. На данных территориях посещение лесов категорически запрещено.