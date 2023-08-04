Седьмой образовательно-производственный кластер появится в Нижегородской области.
Фото: Администрация Дзержинска
Седьмой образовательно-производственный кластер появится в Нижегородской области в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Он будет создан в Дзержинске на базе педагогического колледжа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
По словам исполняющего обязанности министра образования и науки Нижегородской области Михаила Пучкова, создание педагогического кластера значимо для системы образования всей Нижегородской области.
– Педагогические колледжи готовят воспитателей дошкольных образовательных учреждений и учителей, которые придут работать в начальную школу. Перезагрузка наших педагогических колледжей – это важнейшая задача, и мы своевременно ее решаем, – подчеркнул Михаил Пучков.
На создание нового кластера в Дзержинске из федерального бюджета будет выделено более 60,5 млн рублей. Также будет задействовано около 2,5 млн рублей из бюджета Нижегородской области. Поддержку окажут и партнеры-работодатели.
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