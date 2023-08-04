Двухэтажный поезд Москва-Нижний Новгород могут запустить в 2024 году

Технические условия на изготовление таких вагонов уже получены. Фото: Андрей АБРАМОВ

Двухэтажный поезд может начать ходить между Москвой и Нижним Новгородом в 2023 году. Об этом сообщил начальник ГЖД Сергей Дорофеевский на пресс-конференции 3 августа.

По его словам, на этом направлении повышенный спрос и билетов не всегда хватает.

- Считаю, что проблема действительно существует, потому что в час пик иногда не хватает билетов. Мы добавляли новые «Ласточки» но, к сожалению, пассажирами востребовано большее количество мест. Но мы не стоим на месте и федеральная пассажирская компания выдала технические условия на изготовление двухэтажных вагонов, - сказал он.

По словам Дорофеевского, новый поезд сможет развивать скорость до 160 километров в час.

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