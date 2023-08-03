ЦПА АО «Транснефть-Верхняя Волга» в 2023 году произвел 285 современных приборов.

Центр промышленной автоматизации (ЦПА) АО «Транснефть-Верхняя Волга» в первом полугодии 2023 года произвел 285 единиц продукции стоимостью 615 миллионов рублей.

Данный центр выпускает оборудование для нефтегазовой отрасли, которое позволяет контролировать процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам. Оборудование поставляется в организации системы ПАО «Транснефть» и внешним заказчикам. Производство ведется в рамках программы импортозамещения, что позволяет обеспечить использование современных отечественных решений в промышленности.

Благодаря этому удается повысить технологическую независимость российских компаний.

За первое полугодие центр произвел 31 шкаф линейной телемеханики, 3 системы обработки информации оперативной системы измерения количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов (СОИ ОСИКН) и блока измерения показателей качества нефти и нефтепродуктов (СОИ БИК). Кроме того, выпущено 10 комплектов систем обработки информации систем контроля количества нефти и нефтепродуктов (СОИ СИКН), 16 шкафов для серверных технологической сети передачи данных (ТСПД).

Вся произведенная продукция запатентована и отличается высоким качеством. По достоинству ее оценили не только в России, но и за рубежом. В частности, она прошла сертификацию в России, Казахстане, Белоруссии и Азербайджане. Отдельные виды продукции центра отмечены знаком «100 лучших товаров России». Неоднократно они были представлены и на международных выставках.

Увидеть произведенные приборы можно было на выставке «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» - «Нефтегаз-2023» в Москве, а также Российском международном энергетическом форуме (РМЭФ) 2023 в Санкт-Петербурге. Кроме того, собственная разработка ЦПА - измерительно-вычислительной комплекс системы обработки информации была представлена в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

Справочно:

Производственный центр автоматизированных систем управления технологическими процессами АО «Транснефть–Верхняя Волга» был открыт 16 октября 2015 года. За период с начала работы предприятие выпустило порядка 4 тыс. единиц продукции на сумму более 7 млрд рубелей, в том числе 2,1 тыс. шкафов линейной телемеханики, порядка 2 тыс. шкафов систем автоматизации.