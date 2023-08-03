Дом для расселения аварийного жилья возведут на улице Голубева в Нижнем Новгороде Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дом для расселения аварийного фонда построят на улице Голубева в Нижнем Новгороде. Об том сообщило NewsNN со ссылкой на заседание совета по земельным и имущественным отношениям при региональном правительстве, которое состоялось 3 августа.

Как отмечается, во время заседания был одобрен земельный участок МКУ «ГлавУКС» площадью 4,7 тысячи кв. м, который расположен недалеко от дома №10 на улице Голубева в Ленинском районе. Перед согласование участка региональный минград поднял вопрос об обеспечении жилого дома социальной инфраструктурой.

Представитель городской администрации Татьяна Гераськина отметила, что строительство многоквартирного дома рассматривают в рамках нового этапа расселения аварийного жилья в Нижнем Новгороде. Кроме того, она добавила, что рядом с будущим домом располагаются четыре детсада и школа.

По информации департамента образования, после заселения в дом жителей из расселяемых домов, дополнительной нагрузки в образовательных учреждениях не будет.