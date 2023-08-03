Два моста у больницы «Айболит» ремонтируют в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Два моста у больницы «Айболит» восстанавливают в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщил мэр города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Как отмечается, к мэру города обратились жители, которые водят своих детей в больницу «Айболит». Чтобы добраться до медучреждения, нужно пройти один из двух мостов через реку Левинку. Там проводили локальный ямочный ремонт, однако на мосту остались дыры, ржавчина и старые тротуары.

- Сейчас работы уже идут. Подрядчик заасфальтирует тротуары, восстановит бетонные плиты. Где необходимо – отремонтирует перила, - отметил Юрий Шалабаев.

Кроме того, как только рабочие закончат ремонт первого моста, они сразу приступят к восстановлению второго. Юрий Шалабаев поставил задачу не затягивать с ремонтом моста и закончить восстановление к осени.