Глава СК России заинтересовался нападением на подростков в центре Нижнего Новгорода. Фото: Информационный центр СКР.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался расследованием уголовного дела, которое завели после нападения на подростков в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Информационном центре СКР.

Напомним, жуткая история произошла в центре Нижнего Новгорода 1 августа – здесь на главной пешеходной улице Большой Покровской толпа мужчин набросилась на двух 18-летних подростков и принялась избивать. Поводом стали белые волосы у ребят. Подростки успели получить серьезные травмы. У одного из них сильно разбито лицо и губа, у другого – сколоты пять зубов и рассечена бровь.

СКР расследуют уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц». Председатель СК России поручил руководителю СУ по Нижегородской области Айрату Ахметшину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.