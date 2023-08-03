Уголовное дело завели после гибели рабочего в Краснобаковском округе. Фото: СУ СКР по Нижегородской области.

Уголовное дело завели после гибели 57-летнего рабочего в Краснобаковском округе. Об том сообщила пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

По информации ведомства, при вырубке леса на мужчину упал ствол дерева. От полученных травм рабочий скончался на месте. СУ СКР по региону завел уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека».

Следователи дадут юридическую оценку действиям организаторов лесозаготовительных работ, которые допустили гибель рабочего.