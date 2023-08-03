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НовостиОбщество3 августа 2023 14:28

Елену Омельяненко назначили замглавы нижегородского минпрома

Она шесть лет проработала в министерстве
Елизавета КОПЫЛОВА
Елену Омельяненко назначили замглавы нижегородского минпрома. Фото: глава минпрома Максим Черкасов в социальных сетях.

Елену Омельяненко назначили замглавы нижегородского минпрома. Фото: глава минпрома Максим Черкасов в социальных сетях.

Елена Омельяненко стала заместителем главы промышленности Нижегородской области. Об этом сообщил глава минпрома Максим Черкасов в социальных сетях.

Как отмечается, Елена Омельяненко будет курировать региональную торговлю и решать задачи, связанные с юридическим сопровождением работы министерства. До этого она проработала шесть лет на должности начальника управления по финансовой и правовой работе регионального минпрома. Начинала свою карьеру Елена Омельяненко со специалиста налоговой службы в Лыскове.

- За шесть лет работы Елена Омельяненко показала себя как грамотный специалист, который умеет решать самые сложные и ответственные задачи. Имеет ведомственные и государственные награды, прошла обучение в «Команде правительства» по специальности «Развитие региональных команд», - добавил Максим Черкасов.

Он также пожелал Омельяненко успехов на новой должности и достижений поставленных целей.