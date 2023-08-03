Владельцы нижегородских ТЦ просят правительство снизить налоговую нагрузку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Владельцы торговых центров в Нижегородской области попросили региональных чиновников снизить налоговую нагрузку из-за того, что прибыль арендаторов значительно сократилась. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Приволжье».

Обсуждение прошло во время встречи «Объединения ТРЦ и иной коммерческой недвижимости Нижегородской области», на которой присутствовали предприниматели и замгубернатора Егор Поляков.

Как отмечается, из-за кадастровой переоценки земельных участков и коммерческой недвижимости, некоторые торговые объекты подорожали. Соответственно размер налоговых отчислений также вырос в 1,5-2 раза. При этом прибыль у арендаторов снизилась. Это связано с тем, что из России ушли мировые бренды.

Представитель ассоциации ТРЦ Ирина Моисеева также объяснила, что сначала с 2020 года арендаторы не выходят из стрессов – сначала из-за пандемии, а после из-за ухода мировых брендов.

Как отметил нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий торговля сейчас переходит в интернет, поэтому ее статистика растет.

- Кроме того, бизнес весь закредитован, а банки требуют выплачивать займы по цене, подписанной семь лет назад, - добавил он.

Замгубернатора Егор Поляков пообещал предпринимателям обсудить вопрос налоговой нагрузки в правительстве Нижегородской области, а также в ЗСНО.