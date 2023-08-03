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НовостиОбщество3 августа 2023 12:41

Владельцы нижегородских ТЦ просят правительство снизить налоговую нагрузку

Прибыль арендаторов ТЦ значительно сократилась
Елизавета КОПЫЛОВА
Владельцы нижегородских ТЦ просят правительство снизить налоговую нагрузку

Владельцы нижегородских ТЦ просят правительство снизить налоговую нагрузку

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Владельцы торговых центров в Нижегородской области попросили региональных чиновников снизить налоговую нагрузку из-за того, что прибыль арендаторов значительно сократилась. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Приволжье».

Обсуждение прошло во время встречи «Объединения ТРЦ и иной коммерческой недвижимости Нижегородской области», на которой присутствовали предприниматели и замгубернатора Егор Поляков.

Как отмечается, из-за кадастровой переоценки земельных участков и коммерческой недвижимости, некоторые торговые объекты подорожали. Соответственно размер налоговых отчислений также вырос в 1,5-2 раза. При этом прибыль у арендаторов снизилась. Это связано с тем, что из России ушли мировые бренды.

Представитель ассоциации ТРЦ Ирина Моисеева также объяснила, что сначала с 2020 года арендаторы не выходят из стрессов – сначала из-за пандемии, а после из-за ухода мировых брендов.

Как отметил нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий торговля сейчас переходит в интернет, поэтому ее статистика растет.

- Кроме того, бизнес весь закредитован, а банки требуют выплачивать займы по цене, подписанной семь лет назад, - добавил он.

Замгубернатора Егор Поляков пообещал предпринимателям обсудить вопрос налоговой нагрузки в правительстве Нижегородской области, а также в ЗСНО.