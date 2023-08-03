Памятную монету выпустил ЦБ к 100-летию авиарейса из Москвы в Нижний Новгород

Фото: Пресс-служба Банка России.

Памятную монету в честь 100-летие отечественной гражданской авиации выпустил ЦБ 1 августа. Серебряная монета номиналом 3 рубля относится к серии «Исторические события». Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Напомним, что 15 июля 2023 года исполнилось 100 лет первому регулярному пассажирскому рейсу. В 1923 году первый рейс связал Москву с Нижним Новгородом.

На лицевой стороне памятной монеты диаметром 3,9 сантиметра есть рельефное изображение герба РФ, имеются надписи и указан номинал монеты, дата, проба сплава и прочая информация.

На оборотной стороне монеты расположен выполненный в цвете фрагмент логотипа «100 лет отечественной гражданской авиации» на фоне изображения земного шара.

В тираж выпущено всего 3 тысячи монет.

Также 5 мая 2023 года в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне Банк России выпустил 10-рублевые монеты, посвященные городам трудовой доблести. Список этих городов велик, но в серию «Города трудовой доблести» пока вошли Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк и Новосибирск. Монеты выполнены из недрагоценных металлов, диаметр составляет 22 миллиметра.