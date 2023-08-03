Нижегородский избирком зарегистрировал четверых кандидатов на пост главы региона Фото: Олег ЗОЛОТО

Избирком зарегистрировал сразу четверых кандидатов на пост главы Нижегородской области. Об этом сообщил ТАСС.

Как отмечается, среди зарегистрированных кандидатов Владислав Атмахов (ЛДПР), Владислав Егоров (КПРФ), Александр Быков ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), а также Илья Померанцев ("Гражданская сила").

Ранее стало известно, что всего на пост главы региона претендуют пять человек. Глеб Никитин подал документы в облизбирком для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора Нижегородской области 25 июля.

Выборы губернатора региона продлятся три дня с 8 по 10 сентября.