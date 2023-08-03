Начальника цеха производства кормов оштрафовали за загрязнение почвы в Кстовском районе Фото: Даниил ОПАРИН

Начальника цеха производства кормов ООО «СПК «Ждановский» оштрафовали за загрязнение почвы отходами животноводства в Кстовском районе. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Как отмечается, 13 апреля 2023 года специалисты Управления выявили складирование навоза на площади более пяти гектар, а также следы разлива жидких отходов животноводства на почву и скопления частиц навоза на пашне на площади 63,5 га. Земельный участок расположен в Кстовском районе, недалеко от деревни Чаглава.

До этого специалисты Управления по месту нахождения ООО «СПК «Ждановский» проводили выездное обследование во время которого были взяты почвенные образцы с нарушенных земельных участков. В них было выявлены опасное содержание энтерококков и общих колиформных бактерий.

Теперь нарушителю назначен штраф в размере 10 тысяч рублей за административное правонарушение.