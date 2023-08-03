АО «Транснефть-Верхняя Волга» провела диагностику трубопроводов в Нижегородской области. ФОТО: ПАО "Транснефть".

АО «Транснефть-Верхняя Волга» в первом полугодии 2023 года провело диагностику 17 участков магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов общей протяженностью 3,3 тысячи километров. Все работы проводились в рамках программы внутритрубной диагностики и затронули сразу несколько регионов. Среди них Москва и Московская область, а также Нижегородская, Владимирская, Ивановская, Рязанская, Калужская, Тульская области и республика Марий-Эл.

Были обследованы 9 участков магистральных нефтепроводов и 8 участков нефтепродуктопроводов. При оценке состояния мест пересечения трубопроводов с водными преградами обследовано 11 подводных переходов через реки и малые водотоки. Их общая протяженность составила 43 километра.

- При проведении диагностики применялись внутритрубные инспекционные приборы, предназначенные для выявления дефектов стенок трубы – от потерь металла, трещин и расслоений стенок трубы до повреждений изоляционного покрытия, - рассказывают специалисты компании.

Одновременно с этим за период с января по июнь 2023 года была проведена диагностика восемнадцати резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов общей емкостью 177,5 тысяч кубических метров. Двенадцать резервуаров были зачищены от донных отложений.

Полученные в ходе диагностики данные будут в дальнейшем использованы при формировании программы плановых ремонтных работ на магистральных трубопроводах предприятия.

- Регулярное проведение обследования состояния производственных мощностей позволяет АО «Транснефть-Верхняя Волга» поддерживать высокий уровень надежности системы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, - объясняют специалисты.