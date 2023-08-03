55 случаев геморрагической лихорадки выявлено в Нижегородской области в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За первое полугодие 2023 года на территории Нижегородской области было выявлено 55 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

- За последние 5 лет отмечается тенденция к снижению заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, - сообщают специалисты ведомства. - Максимальный уровень заболеваемости был зарегистрирован в 2019 году. Тогда он составлял 32,0 на 100 тысяч населения. В дальнейшем наблюдалось постоянное снижение.

В региональном Управлении Роспотребнадзора напоминают, что геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – острое инфекционное заболевание, вызываемое хантавирусами. Это природно-очаговая инфекция, которая часто имеет тяжелое клиническое течение.