Президент РФ вручил награду профессору Нижегородского аграрного университета. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоили заведующей кафедрой Нижегородского государственного агротехнологического университета Вере Титовой. Государственную награду ей вручил Президент РФ Владимир Путин на церемонии в Екатерининском зале Кремля 2 августа.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале поделился, что Вера Ивановна занимается исследованиями, связанными с внедрением в сельское хозяйство передовых технологий и соблюдением экологических требований в аграрной сфере, утилизацией отходов производства, рекультивацией земель сельхозназначения.

- Невозможно выразить словами эту гордость, когда ты приходишь в такой зал. Это гордость для всей моей семьи. Я представляю сферу образования, поэтому я не могу не поблагодарить вас за то, что вы не выпускаете эту сферу из своих рук и так много уделяете времени этой части жизни, - отметила Вера Титова во время церемонии.