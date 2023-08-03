Летом нижегородцы на 17% больше времени уделяют просмотру кино

Компания МТС, и аналитики онлайн-кинотеатра KION выяснили, как изменились кинопривычки и предпочтения жителей Нижегородской области летом по сравнению с весной и зимой 2023 года.

По данным специалистов, летом жители региона увеличили время просмотра фильмов и сериалов на 17%. Такой рост объясняется тем, что в разгар отпускного сезона нижегородцы чаще проводят время за городом и скрашивают досуг в дороге и на отдыхе за просмотром любимого кино. В летний период также существенно выросли просмотры контента с мобильных телефонов.

Самыми популярными тайтлами в первые два летних месяца в Нижегородской области стали:

· драма о настоящей любви «Черная любовь» (Турция)

· историческая драма «Основание: Осман» (Турция)

· оригинальный сериал производства KION «Бэби-тур» (Россия)

· мелодрама про киберспортсменку по одноименной новелле Цин Мэй «Киберкраш» (Китай)

· сериал в жанрах драма и боевик «Далекие странники» (Китай)

В топе у нижегородцев турецкие фильмы и сериалы – их стали смотреть летом на треть больше. При этом самым популярным актером среди жителей региона стал Бурак Озчивит – именно за просмотром сериалов с ним в главной роли чаще всего можно застать нижегородцев.

Также жители региона стали чаще смотреть многосерийные проекты. Такой формат пользуется большей популярностью именно в летний период, когда у зрителей появляется больше свободного времени или можно совместить просмотр с привычными делами по дому и саду.

Фото: Пресс-служба МТС