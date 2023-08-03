Мужчин, толпой избивших подростков на Большой Покровской за белые волосы, задержали

Мужчин, избивших подростков на Большой Покровской, задержали. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде задержали троих мужчин, подозреваемых в избиении подростков на Большой Покровской. Напомним, эта история прогремела на весь город накануне. Ночью 1 августа трое 18-летних парней гуляли по главной пешеходной улице, как вдруг их остановила толпа мужчин. Негодование прохожих вызвал внешний вид подростков – белые волосы.

- Все случилось около полуночи 1 августа. Увидели толпу людей. Они начали ребятам что-то кричать про волосы белые, вслед свистеть, — рассказала мама одного из потерпевших. Когда подростки обернулись, на них сразу же налетели. Нападавших было около 11 человек.

Остановились они только тогда, когда их начали снимать две проходившие мимо женщины. Тогда толпа мужчин бросилась наутек. К тому времени они успели разбить лицо одному из подростков, а второму – сколоть зубы и повредить ребра. Вчера к расследованию этого инцидента подключились следователи. И вот уже первых троих нападавших удалось задержать.

- Первыми задержанными оказались двое 16-летних нижегородцев и один 19-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. Сейчас подростки доставлены в следственные органы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области. - По предварительным данным, поводом для инцидента стал бытовой конфликт.

- Сейчас в связи с этим инцидентом заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – По подозрению в совершении этого преступления задержаны трое местных жителей. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.