Нижегородская область будет сотрудничать со Шри-Ланкой в сфере туризма. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Нижегородская область планирует сотрудничество со Шри-Ланкой в сфере туризма. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области по итогам круглого стола, который прошел 2 августа в столице Приволжья.

В Нижний Новгород прибыла делегация Республики Шри-Ланка во главе с чрезвычайным и полномочным послом Джанитой Лиянаге. Круглый стол состоялся в Корпоративном университете правительства Нижегородской области. В нем приняли участие туристические фирмы и ланкийская делегация.

- Сегодня на встрече увидела заинтересованность, которую проявляют туроператоры Нижегородской области к взаимодействию с нашей страной. В рамках встречи мы подробно рассказали о приключенческом и оздоровительном туризме, а также продемонстрировали культурный потенциал нашего острова. Кроме того, мы представили инициативу организации лагеря для детей, где будет проводиться обучение английскому языку, - отметила Джанита Лиянаге.

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева добавила, что Шри-Ланка является важным партнером региона.

- Шри-Ланка – один из популярных курортов среди российских путешественников. Только за первый квартал 2023 года остров посетило почти 80 тысяч туристов из России, в том числе нижегородцев. Вместе с тем мы бы хотели ответно развивать туризм, ведь у нашего региона есть все возможности для привлечения в область граждан Шри-Ланки, - добавила Ольга Гусева.

Во время встречи обсуждались проекты в сфере туризма, состоялся обмен опытом. Стороны наметили план дальнейшей совместной работы.