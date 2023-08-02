Воспитанник «Реала» и «Интера» Зе Турбо перешел в ФК «Пари НН»

Контракт рассчитан на 3 года. Фото: ФК Пари НН".

26-летний нападающий Зе Турбо пополнил состав нижегородского ФК «Пари НН», сообщает пресс-служба клуба. Гвинейский новобранец нижегородцев является воспитанником «Реала», «Спортинга» и «Интера». В текущем 2023 году он выступал за команду «Аль-Мархия» из Катара, а также провел один матч за национальную сборную Гвмнея-Бисау.

Турбо известен своей игрой за китайский «Наньтун Чжиюнь» швейцарские «Шаффхаузен» и «Грасхоппер», парагвайский «Насьональ», а также итальянские, португальские и испанские команды.

За «Пари НН» Зе Турбо будет играть под 9 номером, который уже не раз брал, выступая за другие клубы. По данным международного ресурса Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 550 тысяч евро.

К слову, ближайший матч «Пари НН» состоится 4 августа на выезде с «Краснодаром». Начало футбольного поединка в 20:00.