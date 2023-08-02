Международная IT-компания RetailNext завершила представительство в Нижнем Новгороде. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Международная IT-компания RetailNext объявила о закрытии представительства в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «ITGorky».

История нижегородской компании началась в 2015 году. Тогда небольшая группа разработчиков присоединилась к RetailNext Inc.

Компания RetailNext специализируется на сборе и аналитике данных для розничных магазинов. Она отличалась открытой инженерной культурой в Нижнем Новгороде много лет.

Ранее мы сообщали, что в нижегородском межвузовском ИТ-кампусе мирового уровня «Неймарк» создадут не менее семи научных направлений подготовки. Основными направлениями образовательных программ станут микроэлектроника, искусственный интеллект и системы поддержки принятия решений, кибербезопасность и защищенный искусственный интеллект, программно-аппаратные комплексы, телекоммуникации, беспилотные технологии, интернет вещей и смешанная реальность.

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