Ливни ожидаются в Нижегородской области 2 и 3 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ливни ожидаются местами по Нижнему Новгороду и области 2 августа. Непогода сохранится ночью и утром 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с неблагоприятной погодой повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями, увеличением числа ДТП, нарушениями в системе ЖКХ.

– Находясь в личном транспорте, снизьте скорость, так как ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение, – рекомендуют представители регионального управления МЧС.

Ранее мы сообщали, что июльские ливни размыли участок набережной Чкаловска в Нижегородской области. В июне в зоне отдыха закончилось масштабное благоустройство почти за 100 миллионов рублей, и местные жители не ожидали проблем с инфраструктурой. Однако нагрянули залповые ливни, и вода залила всё вокруг. Натиска непогоды благоустройство не выдержало и вскоре в одном месте грунт размыло настолько, что он просто провалился.

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