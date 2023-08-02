Новую волну коронавируса ожидают в Нижегородской области осенью 2023 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новую волну коронавируса ожидают в Нижегородской области осенью 2023 года. Это связано с сезонным подъемом заболеваемости.

- Подъем заболеваемости будет. Осенне-зимний и потом зимне-весенний — как водится. Так же достаточно высокая вероятность, что новый штамм появится, поскольку у вирусов есть свойство постоянно мутировать, —цитирует NewsNN завкафедрой инфекционных болезней Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Виктор Краснов.

В то же время, по мнению специалистов, многое будет зависеть от погоды, которая установится в Нижегородской области.

- Циркуляция всегда имеет место быть — в особенности для вирусных инфекций. Но многое зависеть будет от погоды осенью — влажности, ветрености и наличия низких температур, — пояснила главный специалист-эпидемиолог министерства здравоохранения Нижегородской области Людмила Башкатова.