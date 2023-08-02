Программа приобретения квартир для детей-сирот выполнена в Дзержинске более чем на 90%. ФОТО: Администрация Дзержинска.

1 августа глава города Дзержинска Иван Носков совместно с депутатом городской Думы Игорем Крашенинниковым вручил ключи от квартиры дзержинцу, в прошлом воспитаннику Дзержинского санаторного детского дома и выпускнику Дзержинского технического колледжа по специальности сварщика Леониду Семенякину.

«Помогая нашей молодежи решить квартирный вопрос, мы даем им возможность спокойно работать, строить семью и оставаться жить в Дзержинске. Благодаря поддержке Правительства Нижегородской области в 2023 году мы уже закупили все запланированные 19 квартир, еще две находятся в процессе. Ключи вручим до конца года, так что Новый год молодые люди уже будут встречать в своей квартире, – отметил глава города Дзержинска Иван Носков. – Все квартиры отремонтированы, в некоторых – как, например, у Леонида – уже установлены мебель и бытовая техника. Не понаслышке знаю, насколько важно для молодого человека иметь собственное жилье, и надеюсь, эта квартира для Леонида станет началом новой жизни!»

На сегодняшний день в очереди на предоставление жилья в Дзержинске находятся 197 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это молодые люди от 14 лет, школьники, студенты и работающая молодежь. После достижения совершеннолетия в качестве жилья им предоставляются квартиры площадью не менее 30 квадратных метров с косметическим ремонтом и исправными инженерными системами. Первые 5 лет они пользуются квартирой по договору социального найма, после чего могут оформить ее в собственность. С 2019 года на этих условиях детям-сиротам уже предоставлено более 90 квартир.

«Очень важно дать возможность встать на ноги каждому ребёнку. Для тех, кто остался без попечения родителей, это важно вдвойне. Государство взяло на себя функции обеспечить таких людей жильём. В Дзержинске работа в этом направлении ведётся на должном уровне. Наш депутатский корпус контролирует это», – сказал депутат Думы города Дзержинска Игорь Крашенинников.

С августа 2023 года качество ремонта квартир, приобретаемых администрацией города для передачи детям-сиротам, проверяет специальная комиссия Общественной палаты Дзержинска.

«Считаю, повезло и с районом, где расположен дом, и с самой квартирой. Они же в основном предоставляются пустые, без наполнения, а у меня есть и мебель, и бытовая техника. Со временем, думаю, что-то изменю, но сейчас пока останется то, что есть. Спасибо главе города Ивану Николаевичу Носкову за участие! Своя квартира – это удобно и комфортно», – поделился Леонид Семенякин.

Напомним, квартиры, закупленные для передачи детям-сиротам в 2023 году, расположены в многоквартирных домах на проспектах Ленина, Циолковского и Свердлова, улицах Пушкинской, Терешковой, Новомосковской, Матросова, Октябрьской, Пирогова, Студенческой, а также в переулке Западном.