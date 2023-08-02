Гроза и сильный ветер ожидается в Нижегородской области в ближайшие часы

Гроза. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ближайшие несколько часов местами по Нижегородской области ожидаются грозы с усилением южного ветра до 16 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба филиала «Россети Центр и Приволжье»-«Нижновэнерго».

Непогода прогнозируются с сохранением и в вечернее время. Из-за этого могут быть поражены объекты электроэнергетики, хранилища ГСМ, а также другие объекты, которые не оборудованы громоотводом.

В связи с этим к оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 198 бригад энергетиков: 738 специалистов и 355 единиц спецтехники. Также имеется 302 резервных источника электроснабжения, которые смогут подать электроэнергию социально значимым объектам региона.

Нижегородцам рекомендуется держаться вдали от электропроводки, не стоять у окон и дверей, не касаться водопроводных кранов. Во время грозы стоит отключить бытовые приборы в доме, отключить сотовые телефоны. Спасатели напоминают, что нельзя прятаться под высокими деревьями и купаться в водоемах, бегать и ездить на велосипеде.