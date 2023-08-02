В Нижнем Новгороде подвели итоги журналистского конкурса «Стальные русла потоков энергии». ФОТО: ПАО "Транснефть"

В Нижнем Новгороде подвели итоги регионального этапа журналистского конкурса «Стальные русла потоков энергии», посвященного 30-летию компании «Транснефть». Его лауреатами стали девять представителей печатных и телевизионных СМИ. Автор лучшего материала отправится на федеральный этап конкурса в Москву.

- Конкурс «Стальные русла потоков энергии» - не просто творческое соревнование. Это поддержка талантливых журналистов. Талантам надо помогать, - уверен помощник гендиректора АО «Транснефть – Верхняя Волга» Артем Баранов. - Журналист – проводник между бизнесом, обществом, государством и жителями. Он должен уметь говорить просто о сложном, быстро разбираться в экономических и общественных процессах, а главное, честно и беспристрастно доносить информацию до аудитории. Без преувеличения могу сказать, что все участники конкурса не просто специалисты, а настоящие мастера своего дела! От лица компании «Транснефть – Верхняя Волга» искренне благодарю журналистов за интересные, глубокие материалы, которые они представили на суд жюри, и желаю им творческих успехов!»

В рамках конкурса были определены лучшие материалы в трех номинациях: «Опережая время», «Жить добротой» и «Сохранить и приумножить». Первая из них была посвящена производственным процессам и инновационным технологиям, которые применяются предприятием. Вторая касается волонтерских и благотворительных проектов компании. И, наконец, третья включает в себя материалы о многочисленных экологических инициативах компании. Самое большое внимание журналистов привлекла деятельность предприятия по сохранению зубров в национальном парке «Мещера».

- Этот конкурс стал прекрасной возможностью для журналистов рассказать об интересных событиях и изобретениях в своих публикациях, - отметил заместитель директора по издательской деятельности Нижегородского областного информационного центра Роман Фильцов. – На самом деле конкурс для журналиста – это показатель профессионального мастерства. Часто мы конкурируем с коллегами из других изданий за возможность первыми написать, первыми достать информацию, сделать самую интересную подачу. А здесь у нас есть возможность вместе собраться и обсудить важные моменты.