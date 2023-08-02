Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 августа 2023 13:01

Дина и Арина Аверины проведут 12 августа самую массовую зарядку в Нижнем Новгороде

Мероприятие пройдет в честь Дня физкультурника
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Дина и Арина Аверины проведут 12 августа самую массовую зарядку в Нижнем Новгороде.

Дина и Арина Аверины проведут 12 августа самую массовую зарядку в Нижнем Новгороде.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Художественные гимнастки Дина и Арина Аверины проведут в Нижнем Новгороде самую массовую зарядку. Об этом сообщается в телеграм-канале «Институт развития агломерации Нижегородской области».

Массовая зарядка приурочена ко Дню физкультурника. Начать утро с художественными гимнастками и поучаствовать в установлении рекорда России могут все желающие.

Мероприятие пройдет у катера «Герой» 12 августа. Сбор на зарядку в 7 утра.

Отметим, необходима предварительная регистрация.

Напомним, международный заплыв X-Waters Volga, который прошел в Нижнем Новгороде, собрал более двух тысяч участников.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен