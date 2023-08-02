Дина и Арина Аверины проведут 12 августа самую массовую зарядку в Нижнем Новгороде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Художественные гимнастки Дина и Арина Аверины проведут в Нижнем Новгороде самую массовую зарядку. Об этом сообщается в телеграм-канале «Институт развития агломерации Нижегородской области».

Массовая зарядка приурочена ко Дню физкультурника. Начать утро с художественными гимнастками и поучаствовать в установлении рекорда России могут все желающие.

Мероприятие пройдет у катера «Герой» 12 августа. Сбор на зарядку в 7 утра.

Отметим, необходима предварительная регистрация.

Напомним, международный заплыв X-Waters Volga, который прошел в Нижнем Новгороде, собрал более двух тысяч участников.

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