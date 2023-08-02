Дина и Арина Аверины проведут 12 августа самую массовую зарядку в Нижнем Новгороде.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Художественные гимнастки Дина и Арина Аверины проведут в Нижнем Новгороде самую массовую зарядку. Об этом сообщается в телеграм-канале «Институт развития агломерации Нижегородской области».
Массовая зарядка приурочена ко Дню физкультурника. Начать утро с художественными гимнастками и поучаствовать в установлении рекорда России могут все желающие.
Мероприятие пройдет у катера «Герой» 12 августа. Сбор на зарядку в 7 утра.
Отметим, необходима предварительная регистрация.
Напомним, международный заплыв X-Waters Volga, который прошел в Нижнем Новгороде, собрал более двух тысяч участников.
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