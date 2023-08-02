Высокая пожароопасность ожидается по Нижегородской области с 3 по 7 августа. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Высокая пожароопасность лесов и торфяников ожидается по Нижегородской области с 3 по 7 августа. Об этом предупреждает пресс-служба регионального управления МЧС.

Неблагоприятному погодному явлению был присвоен четвертый класс пожарной опасности из пяти возможных.

– Уважаемые граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности! Помните о действии в регионе особого противопожарного режима, – отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Напомним, 3 августа погода порадует нижегородцев. Температура воздуха: утром – от +19 до +23 градусов, днём – от +26 до +28 градусов, вечером – от +23 до +27 градусов, ночью установится на отметке в +20 градусов. Погода сохранится облачная с прояснениями.

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