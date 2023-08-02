Жители ПФО чаще остальных сталкивались с фишингом в первом полугодии 2023 года.

Компания МТС, сообщает о результатах опроса по тематике фишинговых рассылок, проведенного МТС RED, дочерней компанией МТС по кибербезопасности. По данным аналитиков МТС RED, в первом полугодии 2023 года жители ПФО в целом чаще остальных сталкивались с фишингом, а 27,4% пользователей из числа нижегородцев сталкивались с фишинговыми рассылками 1-2 раза в месяц или чаще.

Фишингом называется вид интернет-мошенничества, в ходе которого злоумышленники массово рассылают электронные письма или сообщения в мессенджерах, содержащие вредоносные вложения или ссылки. Чаще всего фишинг осуществляется от имени известных брендов или государственных учреждений. Целью таких атак является заражение компьютера или смартфона вредоносным ПО либо получение злоумышленниками конфиденциальной информации пользователей – логинов и паролей от учетных записей, персональных данных и данных банковских карт.

Фишинговые рассылки, с которыми столкнулись нижегородцы в первом полугодии 2023 года, отличаются разнообразной тематикой. Так, 36,4% респондентов столкнулись с предупреждением о якобы неоплаченном штрафе, задолженности или нарушении законодательства. 24,6% участников опроса получили предложения вложить денежные средства в акции компаний/проекты с высокой доходностью, еще 27% рассылок содержали предложения купить товар с большой скидкой.

Большая часть писем нижегородцам распространялась якобы от имени крупных банков - на них приходится 27% всех полученных пользователями во всех регионах рассылок от имени банков - и госорганов (25,5% фишинговых рассылок). Чаще всего с помощью фишинговых рассылок злоумышленники пытались получить данные для входа в аккаунты в различных сервисах.

«Злоумышленники сегодня проявляют все большую изобретательность: только с 2020 года до настоящего времени объем фишинга вырос вдвое, а если сравнивать первое полугодие 2023 года с аналогичным периодом годом ранее, то рост количества фишинговых атак составил 40%. Пользователям необходимо проявлять повышенную внимательность к адресам, с которых приходят рассылки, и с осторожностью оставлять персональные данные на сторонних ресурсах», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

В опросе МТС RED, проведенном в июле этого года, приняло участие 54,3% мужчин и 45,7% женщин. 34% респондентов – люди в возрасте от 30 до 40 лет, 28,5% – от 40 до 50 лет, 21,9% – от 18 до 30 лет. География респондентов представлена всеми федеральными округами РФ.