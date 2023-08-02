Нижегородцы совершили более 35 тысяч донаций крови и ее компонентов. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородцы совершили 35,8 тысячи донаций крови и ее компонентов с января по июль 2023 года. За этот период донорами стали более 16,6 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам главного врача Нижегородского областного центра крови имени Н.Я. Климовой Сергея Чистякова, цельную кровь на данный момент сдали более 25 тысяч человек, а плазму крови – еще 9,5 тысячи человек. Донорами тромбоцитов в этом году стали 1140 нижегородцев.

Также отмечается, что с января по июль впервые кровь и ее компоненты сдали 8,6 процента от общего числа доноров.

– Все наши добровольцы – люди с большим сердцем, ведь они совершают свой поступок, не ожидая никакой материальной выгоды, – подчеркнул Сергей Чистяков.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен