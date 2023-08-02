Пострадавший от ливней участок набережной в Чкаловске могут реконструировать

Поврежденный участок примыкает к благоустроенной набережной. Фото: телеграм-канал «Бурлаки на воле».

Участок набережной, пострадавший от ливней, могут реконструировать в Чкаловске. В настоящее время данный вопрос прорабатывается властями. Об этом «Комсомолке» сообщили в администрации городского округа города Чкаловск.

– На территории, где в результате дождя размыло грунт, работы по берегоукреплению не проводились, в проекте благоустройства их не было, – уточнили в ведомстве. – Поврежденный участок примыкает к благоустроенной набережной.

Сейчас силами МСУ нарушенный берег уже восстановлен.

Напомним, что на Чкаловской пристани в одном месте грунт размыло настолько, что он просто провалился. Также оказался поврежден бордюрный камень берега и покосился стоящий на нём забор.

Проблем с благоустройством набережной Чкаловска хватало и раньше. Строительные работы должны были закончиться до июня 2022 года, однако подрядчик не уложился в срок. Затем в декабре 2022 года руководитель стройкомпании был дисквалифицирован на полгода.

А в феврале 2023 года директор строительной фирмы, которая проводила работы по обновлению пристани, был задержан.